Adler vor Finaleinzug

Mannheim. Die Adler Mannheim sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Endspielserie der Deutschen Eishockey Liga entfernt. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann am Montag das erste Halbfinale in der SAP Arena gegen Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Die Tore für die Adler schossen Andrew Desjardins (14.), Ben Smith (36./59.) und Felix Schütz (54.). Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) können die Mannheimer das Finalticket lösen.

AdUnit urban-intext1

Gegen das Bollwerk der Niedersachsen taten sich die Adler lange schwer. Erst nach dem Treffer von Desjardins, der nach einem Schuss von Markus Eisenschmid noch am Puck war, nahm der deutsche Meister von 2019 das Heft in die Hand. Er erarbeitete sich weitere Chancen, doch es folgte die kalte Dusche, als Spencer Machacek in Überzahl zum 1:1 ausglich (24.). Auch nach dem 2:1 von Smith mussten die Adler lange um den Sieg zittern. jako/cr