Adler siegen in Berlin

Berlin. Die Adler Mannheim haben das Ausscheiden in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart gewann das dritte Halbfinale am Sonntag beim Titelverteidiger Eisbären Berlin verdient mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2). Damit verkürzten die Adler in der Serie „Best of Five“ auf 1:2. Das vierte Duell zwischen beiden Teams findet am Dienstag (19.30 Uhr) in der SAP Arena statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir liegen nur noch mit einem Spiel zurück. Das wird noch eine harte Serie“, sagte Stewart, der vor allem mit der verbesserten Defensivleistung im Vergleich zu den Auftaktniederlagen zufrieden war. Verteidiger Korbinian Holzer betonte: „Wir sind mit der nötigen Galligkeit angetreten und wollten die Serie unbedingt zurück nach Mannheim holen. Wir haben unser bislang bestes Spiel gegen die Eisbären gemacht. Mit unseren Fans im Rücken und einer vollen Halle wollen wir am Dienstag gewinnen, um am Donnerstag noch einmal in Berlin zu spielen.“

Gefeierter Mann bei den Adlern war Nigel Dawes, der sein Team mit drei Toren zum Sieg führte. Die beiden anderen Treffer gingen auf das Konto von Markus Hännikäinen und Nico Krämmer. Im Tor zeigte Felix Brückmann eine starke Leistung. Bereits das Finalticket gebucht hat München, das sich in drei Spielen gegen Wolfsburg durchsetzte. cr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2