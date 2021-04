Adler gegen Straubing

Mannheim. Zum Auftakt der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga treffen die Adler Mannheim auf die Straubing Tigers. Die Niederbayern setzten sich im letzten DEL-Hauptrundenspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:2 durch und entschieden damit das Duell um den vierten Platz in der Südgruppe gegen die Schwenninger Wild Wings für sich.

„Straubing ist eine gute Mannschaft. Sie verfügen über vier ausgeglichene Reihen, eine kompakte Defensive und einen starken Torhüter“, sagte Adler-Trainer Pavel Gross nach dem 4:2-Erfolg seiner Mannschaft gegen die Krefeld Pinguine. Das erste Viertelfinalspiel findet am Dienstag (18.30 Uhr) in Mannheim statt, am Donnerstag (19.30 Uhr) treffen sich beide Mannschaften in Straubing wieder. cr