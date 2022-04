Adler feiern Auftaktsieg

Straubing. Die Adler Mannheim sind mit einem hart umkämpften Erfolg in die Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart gewann am Sonntagnachmittag das erste Spiel bei den Straubing Tigers mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). „Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben einen guten Job gemacht, wissen aber, dass wir uns weiter steigern müssen“, sagte Adler-Angreifer Andrew Desjardins.

Die Mannheimer Tore erzielten Jordan Szwarz (12./59.) und Desjardins (21.), Matchwinner war Torhüter Felix Brückmann. Das zweite Duell in der Serie „Best of Five“ – zum Weiterkommen sind drei Siege nötig – findet am Dienstag (19.30 Uhr) in der SAP Arena statt. cr

