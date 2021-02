Mannheim/Heidelberg. Acht Städte aus Baden-Württemberg haben von Bund und Land mehr Unterstützung gefordert, um den Städtetourismus nach der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln.

Initiiert wurde der offene Brief an Thomas Bareiß (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, sowie den auch für dieses Themengebiet zuständigen Stuttgarter Justizminister Guido Wolf (CDU) von den Tourismuschefs aus Mannheim und Heidelberg, Karmen Strahonja und Mathias Schiemer. Auslöser ist das Landesprogramm zum „Restart“ des Tourismus. Die 4,5 Millionen Euro fließen aber nur an Regionen wie Bodensee, Schwarzwald und Oberschwaben. „Der Städtetourismus wird schlicht und ergreifend vergessen“, beklagt Strahonja. Dabei beziehe sich die Kritik nicht allein auf die Corona-Hilfe. „Es geht ums Ganze“, sagt Schiemer und spricht von einem „Hilferuf“. „Wir brauchen akut Unterstützung, aber auch generell mehr Beachtung für den Städtetourismus“, fordert Strahonja.

Die Übernachtungszahlen in beiden Städten sind 2020 im Vergleich zu 2019 stark eingebrochen – in Mannheim um 50,9 Prozent, in Heidelberg gar um 52,17 Prozent.