Abzug aus Afghanistan beendet

Washington/Kabul. Mit dem Abzug der US-Truppen nach einem fast 20 Jahre langen Einsatz in Afghanistan richten sich die Blicke nun auf die erneute Herrschaft der militant-islamistischen Taliban. Diese würden vermutlich „in Kürze“ eine neue Regierung vorstellen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag bei einem Besuch in Islamabad im benachbarten Pakistan. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid gratulierte den Afghanen zum Abzug der USA und sagte, „dieser Sieg gehört uns allen“.

Alle US-Truppen hätten das Land verlassen, verkündete General Kenneth McKenzie, zuvor im Pentagon. Damit endete auch die militärisch gesicherte Evakuierung von US-Bürgern, Verbündeten und schutzbedürftigen Afghanen. US-Präsident Joe Biden machte am Abend erneut die frühere afghanische Regierung und die Sicherheitskräfte des Landes für die Machtübernahme der Taliban verantwortlich. Eigene Fehler beim Abzug der US-Soldaten räumte Biden nicht ein. An die Adresse von Terroristen sagte er: „Wir sind mit euch noch nicht fertig.“ Der Kampf gegen den Terror gehe weiter, wenn auch ohne Bodentruppen.

Tausende Soldaten gestorben

Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten aus Kabul in der Nacht zu Dienstag überlässt der Westen das Land wieder jenen Islamisten, die er Ende 2001 entmachtet hatte. Die USA und ihre Verbündeten hatten teils mehr als 100 000 Soldaten dort im Einsatz, wobei die USA die schwersten Verluste verzeichneten. „Wir haben 2461 Soldaten in diesem Krieg verloren“, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Ende der Mission mit.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den Einsatz der Nato in Afghanistan verteidigt. „Am Ende ist das eine ganz bittere Geschichte. Aber wir haben die Saat der Freiheit gesät, und man wird sehen, was daraus wird, ob daraus eine Pflanze wächst“, sagte Schäuble dieser Redaktion. So schrecklich das Ende der Mission gewesen sei, der Einsatz sei es nicht gewesen, „und er war auch nicht umsonst“, betonte der CDU-Politiker. „Die Bundeswehr hat großartige Arbeit geleistet. Das Ansehen der Soldatinnen und Soldaten in der Bevölkerung ist außerordentlich hoch.“ Der Westen habe Afghanistan „aber insgesamt zu optimistisch betrachtet“, fügte er hinzu: „Die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung hat die Intervention des Westens begrüßt und hat erlebt, wie sich – unter dem Schutz des militärischen Engagements – allmählich ihre Gesellschaft weiterentwickelt.“ Das gehe jedoch nicht über Nacht.

Die Bundeswehr hatte ihren Einsatz zur Rettung Schutzbedürftiger aus Kabul bereits am Donnerstag beendet. Immer noch befinden sich aber Zehntausende Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban fliehen wollen – die meisten davon sind Afghanen. dpa/mpt