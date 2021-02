  Absurder Zeitpunkt

Vorweg: Eine Zweiklassengesellschaft für Geimpfte und Nichtimmunisierte ist etwas für langweilige Science-Fiction-Romane aus den 1960ern. In einem Rechtsstaat sollte das aus ethischen Gründen genauso kein Thema sein wie ein Impfzwang.

Trotzdem ist es vernünftig, eine Debatte zu führen, welche Beschränkungen man zurücknehmen kann. Sogar absolut notwendig, wenn man etwa an Kontakteinschränkungen in Pflegeheimen und ihre sozialen Folgen denkt. Wie Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg eine Vorzugsbehandlung für Geimpfte beim Besuch von Konzerten anzuregen und technisch vorzubereiten, ist auch legitim. Schließlich geht es in der gesamten Veranstaltungsbranche um die Existenz.

Wie absurd der Zeitpunkt und die Stoßrichtung dieses Vorstoßes sind, zeigt die spontane Reaktion, wenn man mit Veranstaltern spricht. Das Spektrum reicht von „zum Totlachen“ bis „völlig blödsinnig“. Und das, obwohl kaum jemand im Live-Geschäft sicher sein kann, dass das eigene Unternehmen die Corona-Krise übersteht. Denn selbst wenn man „Impfprivilegien“ nicht für ein ethisches No-Go hält, ist eine Diskussion darüber zurzeit wie Stochern im Nebel. Ohne Stock.

Ob bis zum Herbst 2021, wenn Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen eventuell denkbar sein könnten, auch die jüngeren Alterskohorten ein Impfangebot wahrnehmen konnten – wer weiß das? Ist bis dahin klar, ob Geimpfte ansteckend sein können oder nicht? Dass kein Impfstoff 100-prozentigen Infektionsschutz garantiert, darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Wenn bei einer Massenveranstaltung Hunderte oder Tausende erscheinen, die mit einer Quote von vielleicht 1:3 nicht geschützt sind – wie kann man da ein Superspreader-Event ausschließen? Dürfen Ticketverkäufer oder die Security von Konzertagenturen in Impfpässe schauen, wenn wir nicht mal eine Meldepflicht von Infektionen über die Warn-App hinbekommen? Und was passiert, wenn jemand gegen die Bevorzugung von Geimpften klagt?

Der Ethikrat hat zwar keine Bedenken, wenn Privatunternehmen sich ihre Kunden zum Beispiel nach dem Impfstatus aussuchen. Wo der Rechtsweg im Zweifel hinführt, ist nicht ganz so klar. Denn da geht es ja nicht nur um Corona-Leugner, Impfgegner oder Leute, die einfach keine Lust auf zwei Spritzen haben. Die Aussichten von Teenagern unter 16, Schwangeren und anderen Risikogruppen, die zurzeit gar nicht geimpft werden dürfen, sollten spätestens in Karlsruhe nicht schlecht sein.