Rhein-Neckar. In Erwartung weiterer Corona-Proteste an Montagen geht der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz davon aus, dass die Anzahl der Teilnehmer an nicht genehmigten Versammlungen zunehmen wird. Eine „abstrakte Gefahr“ sehen die Beamten in ihrer Annahme, dass sich auch Gegenprotestler formieren werden. Es könne dann zu wechselseitigen Straftaten kommen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Mainz auf Anfrage.

Seit Dezember kommt es montags in immer mehr Gemeinden in der Metropolregion zu Treffen von Gegnern der Corona-Politik. Angetrieben werden die Teilnehmer unter anderem vom Telegram-Kanal „Freie Pfälzer“. Bisher ist öffentlich nicht bekannt, wer die Personen sind, die sich dahinter verbergen und für was sie exakt stehen. sal