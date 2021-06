Abstimmung übers Parken

Mannheim. . Eine neue Sammelgarage auf dem Spinelli-Gelände für Anwohner und Besucher? Darüber soll der Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats am Donnerstag in einer Grundsatzentscheidung abstimmen. Die Verwaltung empfiehlt eine Fläche an der Straße Wingertsbuckel als Standort für neue gewerbliche Stellplätze.

AdUnit urban-intext1

Das Grundstück gehört der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG, die hier bereits eine Quartiersgarage plant. Laut Vorlage könnten dabei die zusätzlich benötigten Parkplätze sowie Paketstationen, Elektroladesäulen und Sharing-Angebote mitgebaut werden. Grund für den Parkplatzbedarf ist die zukünftige Nutzung der früheren Güterhalle der US-Armee nach der Bundesgartenschau 2023. Hier sollen sich nach der Buga auch Gastronomen ansiedeln. In der Beschlussvorlage heißt es, man wolle einen Bebauungsplanentwurf für die U-Halle und ihre Erschließung für den Zeitraum nach 2023 vorbereiten und noch vor der Sommerpause 2021 den politischen Gremien vorlegen. Ziel sei es, möglichst schnell über ein Bebauungsplanverfahren die erforderliche Planungssicherheit für künftige Betreibende zu gewährleisten. lia