Abschied von der Inzidenz

Stuttgart/Mannheim. Ab kommenden Montag dürfen alle Menschen in Baden-Württemberg unabhängig von der Inzidenz wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. Allerdings wird ab dann häufiger der teurere PCR-Test verlangt.

In der neuen Corona-Verordnung, die bereits am 16. August in Kraft treten soll, soll die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr als ordnungspolitisches Instrument auftauchen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. „Wir machen alles möglich für Geimpfte“, sagte eine Sprecherin. „Jetzt geht es darum, den Menschen Freiheitsrechte zurückzugeben.“ Die Pläne seien mit dem Staatsministerium abgestimmt.

Das bedeutet: Auch falls die Inzidenz Ende August in den dreistelligen Bereich schießen sollte, plant das Land keine Einschränkungen mehr – sofern die Krankenhäuser dann noch genug Kapazitäten für Corona-Patienten haben.

Obergrenze fällt weg

Die Regeln sehen vor, dass es bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken keine Personenobergrenze mehr geben soll, die Einrichtungen könnten unter Vollauslastung öffnen. Wer allerdings nicht geimpft und genesen ist, muss einen PCR-Test vorweisen können. Den müssen die Ungeimpften ab Montag bereits selbst zahlen, das Gesundheitsministerium nannte Beträge von 30 bis 50 Euro für einen Test.

Bei der Innen-Gastro, bei Friseuren und körpernahen Dienstleistern soll ein Antigenschnelltest ausreichen. Diese seien erst ab Mitte Oktober kostenpflichtig, sagte die Sprecherin. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) appellierte noch einmal an die Menschen, sich impfen zu lassen. „Je mehr Menschen einen Impfschutz haben, desto entspannter wird unser aller Leben sein“, sagte er.

Die Inzidenz werde ordnungspolitisch keine Rolle mehr spielen in der nächsten Verordnung, das Land werde sich vom Stufenkonzept verabschieden, sagte Lucha. „Dennoch werden wir künftig neue Parameter definieren, die zur Beurteilung der Lage dienen sollen.“ So soll für die nächste Verordnung ab September ein Modell erarbeitet werden, das neben der Inzidenz die Hospitalisierung und die Auslastung der Intensivkapazitäten berücksichtigt.

In Mannheim könnte die neue Landesverordnung zunächst kuriose Folgen haben. Denn sie soll ab Montag gelten, am Vortag wäre noch die alte gültig. Und nach der müssten bei einer über 35 bleibenden Inzidenz (aktuell 41,5) schon am Sonntag einige verschärfte Regeln in Kraft treten, die dann nach einem Tag wieder aufgehoben würden.

Fußball-Drittligist SV Waldhof, der am Sonntag ein Heimspiel austrägt, hat sich mit der Stadt Mannheim bereits auf ein Modellprojekt geeinigt, laut dem zur Partie gegen die Würzburger Kickers auch dann mehr als 12 000 Fans ins Carl-Benz-Stadion dürfen, wenn die Inzidenz über einem Wert von 35 bleiben sollte. Allerdings müssen in diesem Fall alle Zuschauer mindestens einmal geimpft oder genesen sein, Ausnahmen gelten nur für Schwangere und unter 18-Jährige. dpa/sma/alex

