Abschied und Neubeginn

So hartnäckig uns die Pandemie im Griff hat, so hartnäckig müssen wir uns jetzt Hoffnung in den Kopf setzen. Ein ökumenischer Osterdialog zwischen Ilka Sobottke und Kathrin Grein.

Kirchliche Stimmen



Ilka Sobottke, in Weinheim aufgewachsen, ist seit 1999 Pfarrerin in Mannheim. Sie ist mit verantwortlich für die Vesperkirche Mannheim. Seit 2019 spricht sie das Wort zum Sonntag in der ARD, regelmäßig zu hören ist sie auch auf SWR3. 2019 erhielt sie den Bloomaulorden. Kathrin Grein ist katholische Theologin und Pastoralreferentin. Sie leitet die Katholische Hochschul-gemeinde (KHG) Mannheim. Bei „TIEF:GANG – Streetart-Touren zu Stadt.Wand.Kunst“ nimmt sie die großen Fragen des Lebens und Glaubens hinter den farbenfrohen Fassaden in den Blick.

Ilka Sobottke: Ein Gesicht schaut mich an. Es verfolgt mich, egal, auf welcher Straßenseite ich mich bewege. Das Mädchen mit dem Koffer lässt mich nicht aus seinem Blick. Sie scheint fast emotionslos. Eines ist klar: Sie traut mir nicht. Was verbirgt sich hinter diesem Blick?

Vielleicht Angst oder Wut oder Ohnmacht und Verzweiflung?

Das sind die Blicke dieser Zeit. Wir gehen auf Ostern zu – aber eine Auferstehung scheint ferner denn je. Die einen sind gestresst, superge-nervt. Eltern, deren Kinder zuhause sitzen. Kinder in viel zu kleinen Wohnungen. Jugendliche, resigniert, das Leben fühlt sich so tot an. Studierende, die ihre Uni noch nie von innen gesehen haben; statt zu flirten, starren sie den ganzen Tag auf Kacheln am Computer. Der Ladeninhaber weiß nicht, ob er je wieder aufmachen kann. Die Barbesitzerin, der Koch, die Musikerin – alle schwanken zwischen Verzweiflung, Wut, Ohnmacht und völliger Ratlosigkeit. Die Ärztin auf der Intensivstation meint, es muss jetzt mal einen superharten Lockdown geben. Alle sollen einfach zuhause bleiben, Ostern hin, Ostern her.

Währenddessen lese ich von Schulen, an denen Luftfilter nicht eingebaut werden dürfen. Dadaistische Überregulierungswut, denke ich mir, sehr deutsch und maximal ineffizient. Anstatt jetzt mal zu probieren, ob nicht doch etwas hilft.

Auch ich hänge fest. Inmitten der neuen Konflikte zwischen Öffnen und Schließen, Inzidenzen und Seelenheil, Intensivmedizin und Kinderschutz.

Wenn ich dann noch daran denke, woher das Mädchen auf der Wand kommt und wie es weltweit aussieht mit den Impfungen, könnte ich platzen. Nichts mehr von der Hoffnung, die im letzten Frühling sagte: Dieses Virus wird die Menschheit auf neue Weise zusammenschweißen. Wir wissen doch: Erst wenn die ganze Welt geimpft ist, haben wir eine Chance, das Virus wirklich zu besiegen. Aber bei den Ärmsten der Welt kommt nichts an.

Kathrin Grein: Genau das war der Plan: Wenn das Virus besiegt ist, geht‘s zurück. Zurück ins Büro. Zurück ins Kino. Zurück ins Kneipen-Gedrängel. Einfach zurück in mein Leben. Das hat lange getaugt als Perspektive, zum Durchhalten motiviert, wenn Ausgangsbeschränkungen nerven.

Langsam aber dämmert’s: Die Corona-Krise ist eine Zäsur. Viele von uns kannten so etwas in ihrem Leben bisher nicht. Im Englischen steht die Abkürzung B.C. für „before Christ“, also „vor Christus“ oder auch „vor unserer Zeitrechnung“. Im kollektiven Gedächtnis unserer Generation wird B.C. vielleicht einmal für „Before Corona“ stehen. Es gibt ein Davor und es wird ein Danach geben. „Zurück“ als Zielperspektive passt nicht mehr so richtig. Wenn die ganze Welt geimpft ist, wird wieder alles so wie vorher – von dieser Idee müssen wir uns wohl verabschieden. Zu lange dauert die Pandemie. Zu viele Existenzen sind bedroht. Zu viele Langzeitfolgen. Vor allem: Zu viele Menschen sind gestorben und sterben. Viel zu viele.

In den Mannheimer Quadraten treffe ich mich mit Ilka Sobottke unter diesem Bild. Ich kenne es schon lange, aber dieses Mal rüttelt es mich auf in meinen „Zurück wird wohl nichts mehr“-Gedanken: Mitten im Filsbach-Viertel schaut von einer Hauswand eindringlich eine junge, schwerbepackte Reisende auf mich herunter. „Abschied und Neubeginn“ heißt das Mural, das Christina Laube und Mehrdad Zaeri 2018 als Duo „Sourati“ für „Stadt.Wand. Kunst“ geschaffen haben. Fast die Hälfte der Mannheimer:innen hat einen Migrationshintergrund. Erfahrungen von Abschied und Neubeginn sind Bestandteil tausender Biografien und Familiengeschichten in unserer Stadt, und die Künstler setzen ihnen in H5 ein haushohes Denkmal. Mich inspirieren sie damit: Die Aussicht auf einen Neubeginn weckt in mir gerade mehr Hoffnung als das scheinbar endlose Warten auf ein Leben wie B.C. – before Corona.

Ilka Sobottke: Abschied also und Neubeginn AC, after Corona – ich schau auf Christus und frage mich: Von was verabschiedet der sich zwischen Kreuz und Auferstehung? „Er hat zerstört der Höllen Pfort’, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod.“ Befreit, erlöst von Schuld, Tod und aller Not. Das ist der Abschied, der an Ostern verkündet wird. Der Tod selbst ist besiegt – aus diesem Abschied wird ein Neubeginn möglich. Gott schenkt neues Leben. Eine große Freiheit! Nicht leicht, darauf zu vertrauen.

Ich versuche es und lese Ostern, neues Leben in dem Bild „Abschied und Neubeginn“ von „Sourati“. Ich sehe mir das Mädchen auf der grauen Wand genauer an. Ein winziger Koffer. Das Nötigste eben. Auf dem Rücken aber trägt sie einen Baum. Dieser Baum kann irgendwo neu eingesetzt werden.

Die Blüten des Baumes wehen herum, wie fröhliche kleine rosa Wesen. Rosa ist die Farbe, mit der wir in den Kirchen ausdrücken: mitten im Leid bricht Freude an. Rosa ist die zarte Farbe des Neugeborenen. Rosa ist auch die Farbe der Verletzlichkeit.

Das ist es, was mir in diesen Tagen besonders deutlich wird: Wenn ich neu beginne, dann bin ich verletzlich. Wer verletzlich ist, versucht, sich zu schützen. Aggressiv oder durch Abgrenzung.

Wie werden wir von hier weitergehen? Wie gelingt der Neubeginn?

Kathrin Grein: Am Beginn des Christentums steht ein Paradox: Leben aus dem Tod. Hoffnung aus Verletzlichkeit. Ich habe Hoffnung auch für den Neubeginn AC, after Corona: Dass wir aus der Begegnung mit unserer Verletzlichkeit – jede einzeln und wir alle gemeinsam – Erfahrungen mitnehmen, die lebendig machen. Enorm, welche Kreativität, Spontaneität und Innovationskraft viele in der Krise aktiviert haben. Das Wort Dankbarkeit fällt ungewöhnlich oft: für sonnige Tage, Zoom-Dates mit dem Freundeskreis, wenn betagte Eltern die erste Impfung erhalten haben . . .

Hoffnung trägt die junge Reisende auf dem Bild mit sich. Unaufgeregt und ganz selbstverständlich liegt die Katze Umut auf ihrem Kopf. Sie ist nach einem kurdischen Nachbarsjungen benannt:

Umut heißt Hoffnung.

Ilka Sobottke: Menschen hoffen. Gegen die Verzweiflung. Gegen den hunderttausendfachen Tod. Die Auferweckung Jesu aus den Toten ist ein Akt der Hoffnung. Gott hofft auf uns Menschen. Vertraut uns. Irritierend, geduldig und ermutigend. Darauf will ich antworten: hoffen und vertrauen. Nach der Zeit der Verletzlichkeit wachsen wieder Wurzeln im Leben. Vielleicht werden wir uns nicht mehr so selbstverständlich umarmen. Aber vielleicht werden wir nun doch dafür einstehen, dass alle Welt geimpft wird. Dass die Ärmsten bei uns und überall eine Chance bekommen.

Kathrin Grein: So hartnäckig uns die Pandemie im Griff hat, so hartnäckig müssen wir uns jetzt Hoffnung in den Kopf setzen – oder auch obendrauf wie Umut. Hoffnung, dass wir gerade jetzt die Welt auf einen guten Weg bringen können – weil Gott ihn mit uns geht. Ostern stärkt Hoffnungstrotz.