Erfurt. Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann legt nach Lobbyismus-Vorwürfen sein Mandat nieder. Das bestätigte der Thüringer CDU-Landesverband am Donnerstag. Der „Welt“ sagte Hauptmann, er wolle damit einen Schlussstrich ziehen. Der 36-Jährige war wegen Lobbyismus-Vorwürfen in die Kritik geraten. In dem „Welt“-Interview sprach Hauptmann von „Falschdarstellungen, Verkürzungen und Verzerrung von Fakten“.

In einem Bericht des „Spiegel“ geht es unter anderem um Werbeanzeigen für Tourismus-Aufenthalte in Aserbaidschan im „Südthüringen Kurier“, den Hauptmann herausgibt. Hauptmann bestreitet, Geld von ausländischen Stellen angenommen zu haben. dpa