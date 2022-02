Ab jetzt lockert Deutschland

Berlin/Mannheim. Nach monatelangen Corona-Beschränkungen in Deutschland kommen weitgehende Lockerungen in gut vier Wochen in Sicht. Gewisse Absicherungen sollen aber auch im Frühling noch bleiben. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten vereinbarten am Mittwoch einen Plan für schrittweise Öffnungen bis hin zu einem möglichen Ende aller einschneidenden Auflagen am 20. März – wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Auch danach soll aber ein „Basisschutz“ mit Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen sowie mit Tests möglich sein.

Scholz sagte, man könne dank der bisherigen Alltagsauflagen nun zuversichtlich nach vorne schauen und zum Frühlingsanfang Stück für Stück einen großen Teil der Beschränkungen zurücknehmen. Er mahnte zugleich: „Wir dürfen nicht unvorsichtig werden.“ Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Es gelte vorbereitet zu sein für das, was noch geschehen könne – etwa, dass eine nächste Virusvariante „um die Ecke“ komme. „Dann müssen wir etwas tun können.“

Letzter Schritt zum 20. März

Konkret sollen nun im ersten Schritt Beschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen. Für sie sollen private Zusammenkünfte wieder „ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl“ möglich sein, wie es im Beschluss heißt. Die in vielen Ländern schon aufgegebene Zugangsregel nur für Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel soll bundesweit entfallen, vorgeschrieben bleiben sollen aber medizinische Masken. In einem zweiten Schritt soll ab 4. März der Zugang zur Gastronomie und Hotellerie nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch schon mit einem negativen Test (3G) möglich werden. Bei Großveranstaltungen auch im Sport sollen mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) zugelassen werden können als bisher – drinnen maximal 6000 Menschen, draußen höchstens bis zu 25 000 Menschen. In einem dritten und letzten Schritt zum 20. März sollen dann „alle tiefgreifenderen“ Maßnahmen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt.

Derweil laufen die Vorbereitungen für die Verteilung des neuen Protein-Impfstoffs Novavax. Die erste Tranche soll ab dem 21. Februar nach Deutschland ausgeliefert und an die Länder weitergegeben werden. In Rheinland-Pfalz, wo sich Bürgerinnen und Bürger schon für eine Impfung haben registrieren können, gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 14 500 Anmeldungen. Der Kreis Bergstraße geht davon aus, dass die Impfung mit Novavax am 28. Februar beginnen kann. Baden-Württemberg und Hessen wollen mit dem Impfstoff vor allem Beschäftigte in Pflegeberufen erreichen, die kritisch gegenüber den bisherigen Vektor- und mRNA-Stoffen eingestellt und noch nicht immunisiert sind.

In Mannheim wurde unterdessen ein Corona-Testzentrum speziell für Kinder ab einem Jahr eröffnet, nach Angaben der Organisatoren das erste in Baden-Württemberg. Ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums sagte dazu auf Anfrage, spezielle Angebote für Kinder gebe es auch in anderen Testzentren. Von einer weiteren derartigen Einrichtung ausschließlich für sie habe man aber keine Kenntnis. Es könne „durchaus sinnvoll sein“, wenn das Personal Fingerspitzengefühl für den Umgang mit Kindern habe. bjz/dpa/sma