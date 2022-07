9-Euro-Ticket als Chance

Berlin. In der Debatte um das 9-Euro-Ticket plädieren Umwelt- und Sozialverbände weiter für eine Verlängerung. Das bundesweit gültige Bahnticket sei die „Chance für eine klimafreundliche und soziale Verkehrswende“ und sollte zunächst bis zum Jahresende verlängert werden, erklärte Jassin Braun von der Kampagnen-Plattform Campact am Donnerstag in Verden. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe verwies auf den großen Erfolg des 9-Euro-Tickets und forderte die Politik auf, „eine dauerhaft kostengünstige und diskriminierungsfreie Mobilität für alle zu garantieren“. Widerspruch kommt von der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer. Deren Chef, Claus Weselsky, sagte, er könne von einer Verlängerung nur abraten. epd

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1