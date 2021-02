Bürstadt. Im Bürstädter Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth haben sich 88 der 100 Mitarbeiter gegen Covid-19 impfen lassen. Im Mitarbeiterteam der Einrichtung habe man ausführlich über die Chancen und Risiken einer Impfung gesprochen, Pro- und Kontra-Listen aufgestellt und abgewogen, sagte Mitarbeiterin Melaine Kühn. „Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden“, so die 40-Jährige, die aktuell eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert. Aber auch wer Nein sage, sei ja dadurch kein schlechter Mensch. Kühn hat sich ebenso für die Impfung entschieden wie ihre Kollegin Gabriela Korcz. Diese sieht sich vor allem in der Verantwortung für die Bewohner. „Zum anderen wünsche ich mir, dass die Realität wieder so wie vor Corona wird“, sagt sie. Und das werde am ehesten durch möglichst viele Impfungen in der Bevölkerung erreicht.

Für den kommissarischen Heimleiter von St. Elisabeth, Benedict Pretnar, war es wichtig, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Impfung anbieten zu können. „Aber man muss auch mit einem Nein umgehen können in der Demokratie“, sagte er. cid