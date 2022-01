80 Euro pro Foto-Shooting

Schwetzingen. Weil sich an Wochenenden in der warmen Jahreszeit teilweise bis zu 27 Brautpaare auf den Flächen des Schwetzinger Schlossparks hatten fotografieren lassen, gibt es nun neue Bestimmungen für Foto-Shootings. Künftig fallen dafür pauschal 80 Euro an – egal, ob drei oder zehn Personen dabei sind. Jede Anfrage werde im Einzelfall geprüft, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung von Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Begründet wird die Maßnahme mit dem personellen Aufwand, diese Shootings zu kontrollieren.

Mit dem Beginn der Sommersaison am 27. März erhöhen sich auch die Eintrittspreise für Einzelgäste um einen auf dann acht Euro. sal