75 Kita-Plätze akut gefährdet

Mannheim. Mehrere Hundert Eltern in Mannheim stehen ohne Kita- oder Krippenplatz da. Seit Jahren ist die Situation angespannt – trotz aller Ausbau-Bemühungen der Stadt. Zum nächsten Kindergartenjahr ab September verschärft sich die Lage aller Voraussicht nach noch einmal. Denn die Evangelische Kirche hat 75 Plätze in sieben Betreuungseinrichtungen nicht in das städtische Meldesystem (Meki) eingestellt. Dort geben Eltern derzeit gerade ihre Wunscheinrichtungen für den Herbst an.

Grund für den Schritt sei der gravierende Personalmangel, begründet Dekan Ralph Hartmann. Falls es „im Laufe der kommenden Monate zu einer Verbesserung der Personalsituation kommt, werden wir die betreffenden Plätze umgehend vergeben“, verspricht er. Aber es mache keinen Sinn, sie jetzt anzubieten – auf die Gefahr hin, Eltern im August sagen zu müssen, dass sie leer ausgingen.

Unterdessen gibt es zwischen der Stadt und der Kirche Streit um ein Grundstück im Rottannenweg in der Gartenstadt. Dort hatte die Kirche eine Kita betrieben, die Plätze inzwischen aber in einen Neubau verlagert. Die Stadt hätte das Terrain gerne gekauft, um dort erneut eine Betreuungseinrichtung zu schaffen. Stattdessen ging die Parzelle an einen Immobilienentwickler, der auf der Fläche Wohnbebauung plant.