31-Jähriger dringend tatverdächtig

Mannheim. Die Kriminalpolizei hat einen 31-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, die am Dienstag im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt tot aufgefundene Frau, ermordet zu haben. DNA-Spuren, die am Tatort gesichert worden waren, führten zu dem Mann. Aufgrund einer vorangegangenen Tat waren seine Daten beim Landeskriminalamt erfasst. Der 31-Jährige wurde daraufhin am Samstagabend in Duisburg festgenommen und am Sonntag in Mannheim dem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzt er wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Zu der Tat hat sich der dringend tatverdächtige Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, bisher nicht geäußert.

Suche nach dem Motiv

Wie die Polizei ebenfalls am Sonntag mitteilte, war die 41 Jahre alte Rumänin am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in der Gaußstraße stranguliert worden. Bisher sei noch unklar, ob oder woher sich die Getötete und der Tatverdächtige kannten. Auch die Frage nach dem Motiv müsse noch geklärt werden, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen der Sonderkommission „Glocke“ dauern deshalb an. Die Frau hinterlässt ihren Mann und ein minderjähriges Kind. abo