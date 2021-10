30 000 Menschen sind zuviel

Neustadt. Weil das Gimmeldinger Mandelblütenfest Dimensionen angenommen hat, die weit über das hinausgehen, was der kleine Neustadter Ortsteil in der Lage ist zu verkraften, soll sich nun einiges ändern. 30 000 Menschen sind zu viel – dessen ist sich Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) sicher. In der Vor-Corona-Zeit war es einmal soweit gekommen, dass man quasi abriegeln musste – derart groß war der Druck auf den Ort, dessen Mandelblüte im März die Massen anzieht. Kunsthandwerker und Feinkostanbieter haben die Verweildauer in den engen Gassen Gimmeldingens in den vergangenen Jahren erhöht. Inzwischen ist es auch Teilen der Bevölkerung im 2000-Seelen-Ort zuviel geworden. Während der Pandemie kamen die Leute zur Mandelblüte, obwohl gebeten worden war, davon abzusehen, in Massen dort aufzutreten. Profitieren sollten ursprünglich mal die Winzerbetriebe im Ort. Diese durften aufgrund des Infektionsschutzgesetzes zuletzt aber gar nichts ausschenken. Das derzeit zu erarbeitende Alternativkonzept sieht vor, das Rad etwas zurückzudrehen und zurück zu den Wurzeln des Festes zu kommen. Weniger Anbieter und eine Verkehrslenkung Richtung Neustadter Innenstadt könnten das Resultat sein. sal

