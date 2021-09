2G-Regel bald auch beim Friseur?

Rhein-Neckar. Wer nicht gegen Corona geimpft ist, muss mit weiteren Einschränkungen beim Friseur oder in der Gastronomie rechnen. Das gilt aber nur für die Kundschaft, nicht für die Beschäftigten in diesen Bereichen. Hessen und Rheinland-Pfalz planen konkrete Regelungen, die Ungeimpfte ab bestimmten Warnstufen von öffentlichen Bereichen ausschließen oder deren Zugang stark einschränken. Ähnliche Überlegungen gibt es auch bei der Stuttgarter Landesregierung.

Derzeit müssen Kunden und Kundinnen in Baden-Württemberg generell geimpft, genesen oder negativ getestet sein, wenn sie sich die Haare schneiden lassen oder zur Kosmetikerin wollen. In den beiden Nachbarländern gilt das bisher ab einer Inzidenz von 35. Für Beschäftigte in diesen Branchen der körpernahen Dienstleistungen besteht aber keine Testpflicht. Zudem müssen sie dem Arbeitgeber ihren Impfstatus nicht bekanntgeben. Das heißt, dass Kunden, die aus Furcht vor einer Corona-Ansteckung nur von geimpftem Personal bedient werden möchten, schlechte Chancen haben. be