2G gilt bald in ganz Deutschland

Berlin/Rhein-Neckar. Die Länder wollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Die Pflicht soll bei Kontakt zu besonders gefährdeten Personen gelten, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Anschluss an die Beratungen von Bund und Ländern sagte.

Zudem sollen bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen, wie die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte. Die Konferenz vereinbarte dafür drei Stufen. Konkret sollen die Länder bei Überschreiten einer Hospitalisierungsrate von 3 – das ist aktuell in allen Ländern der Fall – flächendeckende Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 sollen die Länder darüber hinausgehend in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene Testnachweise oder andere Maßnahmen vorschreiben (2G plus). Spätestens bei Überschreiten des Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. Nach einem entsprechenden Landtagsbeschluss sollen dann härtere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen verhängt werden.

„In Mannheim haben die Corona-Zahlen am Donnerstag mit 343 neuen Fällen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von 459,1 eine weitere Negativ-Rekordhöhe erreicht. Im Gemeinderat kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz die Einrichtung eines Mini-Impfzentrums im Rosengarten an. Es sei nur für in Mannheim lebende Menschen gedacht, Priorität sollten Erstimpfungen und Auffrischungen zunächst bei über 70-Jährigen haben. Das wolle man über eine Terminvergabe steuern.

Trotz steigender Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung sieht die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) derzeit keinen Anlass, die Zugangsbeschränkungen für den seit mehr als einer Woche laufenden Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz zu verschärfen. Auch das Land Rheinland-Pfalz hält laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer zunächst an den bestehenden Regeln fest, will diese aber in der kommenden Woche überprüfen. Der Markt steht aktuell Geimpften wie Ungeimpften offen. „Wir beobachten und bewerten permanent die Situation auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt und können jederzeit kurzfristig zur ursprünglichen Planung zurückkehren“, sagte ein Sprecher. Diese war mit der sogenannten 2G-plus-Regel gemacht worden. Aktuell setzt die Lukom lediglich auf Abstand und Masken. dpa/jei/sma

