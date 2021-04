2,77 Millionen ohne Job

Nürnberg. Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich auch im April stabil gezeigt. Die Zahl der Arbeitslosen ist wieder gesunken, im Vergleich zum März um 56 000 auf 2,771 Millionen. Doch beim zweiten Blick auf die Statistik, die die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg vorgelegt hat, werden die von der Corona-Pandemie aufgeworfenen Probleme immer offensichtlicher. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen setzt sich mit derzeit 1 069 000 über der Millionen-Grenze fest und liegt um 42 Prozent über dem Wert von vor einem Jahr. Der Chef der Bundesagentur, Detlef Scheele, nannte das ein Feld, das eingehend beackert werden müsse. Er geht davon aus, dass die Corona-Pandemie für rund 500 000 Arbeitslose verantwortlich ist. „Wir wären bei einer Quote von 4,9 Prozent, hätten wir die Situation nicht gehabt“, sagte Scheele. dpa

