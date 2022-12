25-Jähriger verhaftet

Mannheim. Nach dem Tod eines 37 Jahre alten Obdachlosen in Mannheim ist Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde er am Kölner Hauptbahnhof wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge festgenommen. Gegen ihn bestehe der „dringende Tatverdacht, verantwortlich für den Tod des wohnsitzlosen slowakischen Staatsangehörigen zu sein“. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr wurde der ebenfalls wohnsitzlose Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte, dass der Mann wegen „Eigentums- und Körperverletzungsdelikten“ bereits aufgefallen war. seko/tbö

