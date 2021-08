2300 Mal Seelsorge

Mannheim. Regionale Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben im Ahrtal die Seelsorge im Flutgebiet koordiniert und geführt. Wie Michael Höhne, Kreisbereitschaftsleiter des DRK Mannheim, berichtet, wurden gemeinsam mit dem Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg insgesamt rund 2300 Seelsorge-Gespräche veranlasst.

Davon etwa 1500 mit Betroffenen und circa 800 mit belasteten Einsatzkräften. Höhne berichtet von einem erfolgreichen Einsatz, die Zusammenarbeit habe „sehr gut funktioniert“. Die Nachfrage nach Hilfe sei sehr hoch gewesen. Die Menschen realisierten das Ausmaß der Katastrophe teils erst jetzt. Neu war für die Einsatzkräfte, die normalerweise bei Rettungseinsätzen ankommen und sofort helfen, den besten Zeitpunkt für die Seelsorge zu finden, so Höhne. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort seien aber nicht immer gleich empfänglich für Hilfe gewesen.

Das Land Baden-Württemberg hatte vom 1. bis 16. August 196 PSNV-Kräfte (Psychosoziale Notfallversorgung) ins Katastrophengebiet entsendet. Sie wurden am Flugplatz Mendig stationiert. Die Seelsorge wurde nun an lokale Fachkräfte oder Kirchen übergeben, so Höhne. see