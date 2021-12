2022 wird wieder ein Jahr der Unberechenbarkeiten

Hätten Sie an Silvester 2020 darauf gewettet, dass zwölf Monate später der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz heißt? Was hätten Sie gedacht, wenn Ihnen damals die Einteilung des gesellschaftlichen Lebens in 3G, 2G, 2G+ und 3G+ prophezeit worden wäre? Und hätten Sie es vor zwölf Monaten für möglich gehalten, dass uns die Pandemie - trotz der gigantischen Impfkampagne - auch im Jahr 2022 unkontrollierbar in Atem halten wird? 2021 lehrt: Man sollte besser keine Wetten eingehen. Es kommt ohnehin anders.

Die pandemische Epoche läutet das Ende aller Berechenbarkeiten ein. Pläne zu schmieden wird zum unkalkulierbaren Risiko. Politik und Verwaltung fahren auf Sicht, Bund und Länder starren wie das Kaninchen vor der Schlange auf die steigenden Omikron-Infektionen. Derweil bewegt sich die Wirtschaft im Blindflug durch die Krise. Der Blick auf 2022 wirft dabei umso größere Fragen auf, deren Antworten von Tag zu Tag neu verhandelt werden müssen. Eine kleine Auswahl: Kommt noch ein Lockdown? Wohin treibt die Inflation? Können die Schulen geöffnet bleiben? Wie viele Impfungen wird es noch brauchen? Was passiert mit Ungeimpften?

Da wäre noch diese eine Frage, die bisher zu wenig Beachtung findet: Wie verändert die Pandemie die kollektive und individuelle Psyche? Der deutsche Princeton-Volkswirt Markus Brunnermeier ist überzeugt, dass sich Gesellschaften aus der pandemischen Erfahrung heraus eine Resilienz aneignen müssen, also die Fähigkeit, in einer Krise „zurückzufedern“ wie ein Schilfrohr im Sturm. Dafür sind transparente Regeln notwendig im Umgang miteinander - mit viel Kommunikation, Dialog und Kritikfähigkeit. Deutlicher wird der Philosoph Julian Nida-Rümelin: In seiner neuen Studie „Demokratie in der Krise“ fordert der Ex-Kulturstaatsminister mehr Bürgerbeteiligung: „Eine Demokratie kann es sich nicht erlauben, größere Minderheiten in Fundamentalopposition, Resignation oder Wut abdriften zu lassen.“

Wenn das Jahr 2022 schon kein planbares wird, dann kann es andere Kräfte freisetzen: Innovationen und Flexibilität, Zusammenhalt und Lebensfreude im Hier und Jetzt, innere Ruhe im Angesicht der Stürme. Erfolge werden 2022 anders definiert als vor der Krise. Es wird eine Gemeinschaftsaufgabe sein, das Schilfrohr zurückfedern zu lassen. Gehen wir es also gelassen an. Es kommt ohnehin anders als gedacht.

Ihnen ein gesundes und zufriedenes neues Jahr, liebe Leserinnen und Leser!