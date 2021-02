Sinsheim/Heidelberg. Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, sieht im Fall eines in Sinsheim-Eschelbach getöteten 13-Jährigen bisher keine Versäumnisse des Kreisjugendamtes. Man sei dabei, alle Informationen zusammenzutragen, sagte er am Freitag dieser Redaktion. Der 14-jährige Tatverdächtige, der das Delikt nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Freitag abstreitet, ist dem Jugendamt seit Jahren bekannt. Nachdem er am 23. November einen Mitschüler mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, wurde er drei Wochen in der Mannheimer Jugendpsychiatrie betreut, aber am 16. Dezember wieder entlassen. Danach sei seitens des Jugendamtes die Familienhilfe intensiviert worden, so Dallinger. sal