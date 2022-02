134 neue Wohnungen geplant

Mannheim. Der Mannheimer Spar- und Bauverein plant am Meeräckerplatz auf dem Lindenhof den Neubau von 134 Wohnungen. Dafür will die Baugenossenschaft zehn alte Mehrfamilienhäuser mit 118 Wohnungen ersetzen, die noch aus der Nachkriegszeit stammen. Ein Teil davon ist bereits abgerissen. „Die Sanierung war nicht mehr wirtschaftlich“, erklärt Manfred Wolf, Vorstand des Spar- und Bauvereins. Er rechnet mit einem Baubeginn „im Herbst oder Spätjahr“. Die neuen Gebäude sollen in drei Abschnitten entstehen. Für den ersten Bauabschnitt rechnet Wolf „unter Vorbehalt“ mit einer Dauer von etwa zwei Jahren.

Architektonisch sollen die neuen Häuser an den benachbarten Schwarzwaldblock angelehnt werden. Diesen Komplex mit mehr als 200 Wohnungen hatte der Spar- und Bauverein ebenfalls in mehreren Abschnitten gebaut und 2016 fertiggestellt. Danach hatte die Stadt den Meeräckerplatz neu gestaltet. Mit dem nun entstehenden Meeräckerblock wolle man „die Erfolgsgeschichte um den Schwarzwaldblock fortschreiben“. cs/red

