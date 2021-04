Szenen vom verpassten Leben

Zugegeben, das Jubiläum ist ein wenig krumm: Als vor 60 Jahren, am 19. April 1961, Fellinis Meisterwerk „La Dolce Vita“ („Das süße Leben“) in US-amerikanischen Kinos anlief, lag die Uraufführung schon ein Jahr zurück. In Cannes hatte der Film im Mai 1960 die Goldene Palme gewonnen, was ihn wenigstens unter Cineasten schon bekannt machte. Und konservative Kreise hatten in Italien längst vor

...