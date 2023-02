Kirchesein lebt von und mit den Menschen. Die Gebäude bieten Raum für Begegnungen und Entdeckungen, für Stilles und Lautes. In der evangelischen Gemeinde Feudenheim steht dieses Wochenende unter dem Motto „Wir bauen unsere Kirche“. Los geht es am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 14 Uhr mit dem Kinderbibeltag. Dann erkunden angemeldete Kinder das neu errichtete Bonhoefferhaus und die alte Johanneskirche. Einige von ihnen wirken dann am Sonntag, 5. Februar, um 10 Uhr in der Johanneskirche beim Familiengottesdienst mit. Diesen gestaltet Pfarrerin Dorothee Löhr mit dem Bibeltags-Team und unter sangesfreudiger Mitwirkung des Kinderchors. Familien sind herzlich eingeladen. dv

