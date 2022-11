Wichtige „Sonntagseinladungen“

Glauben bedeutet Gemeinschaft. Denn er bringt unterschiedliche Menschen zusammen – in den Gottesdiensten und im Einsatz für andere. Ein Beispiel dafür sind die „Sonntagseinladungen“ für wohnungslose und bedürftige Menschen von Oktober bis März, die auch im November an jedem Sonntag um 12 Uhr stattfinden. Ob in Form eines Care-Pakets oder als Essenseinladung bieten sie mehr als eine warme Mahlzeit. Vielmehr schenken die kirchlich Engagierten Aufmerksamkeit, Mitmenschlichkeit, Herzenswärme, Respekt und das Gefühl von Gemeinschaft aktiv weiter. Koordiniert von der Wohnungslosenhilfe der Caritas beteiligen sich auch evangelische Gemeinden und die Bosnische Moschee-Gemeinde. Im November laden mit Matthäus sowie Lukas-Markus zwei evangelische Gemeinden und mit St. Josef sowie den Schwestern der Mutter Teresa zwei katholische Organisationsteams ein. kathma

