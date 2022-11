Was will ich ändern?

Was machst Du zwischen den Jahren?“ – das ist eine Frage, die man im Dezember immer wieder hört. Für Christen wäre es allerdings passender, sich diese Frage einen Monat früher zu stellen, denn mit dem vorletzten Sonntag im November feiern die Christen das Ende des Kirchenjahres.

In der evangelischen Kirche nennt man diesen Sonntag den Ewigkeitssonntag. Da in den Gottesdiensten auch der Toten des vergangenen Jahres gedacht wird, heißt er auch Totensonntag. Das Gedenken an unsere Verstorbenen aufrechtzuerhalten, führt uns auch unsere eigene Sterblichkeit vor Augen und lässt uns gleichzeitig die Erinnerung an unsere Lieben aufleben. So werden diese auch in unserer Erinnerung unsterblich.

Mit dem Totensonntag ist auch die Zusage verbunden, dass Gott unsere Tränen abwischt, uns tröstet und der Tod keine Macht hat über uns. Der Blick geht hinaus über die Zeit hin zu Gottes Ewigkeit. Wir dürfen die Hoffnung auf ein ewiges Leben in Gott haben.

In der katholischen Kirche wird der Christkönigssonntag gefeiert. Jesus mit einer Krone? Als König? Wir hören „König“ und sehen die Insignien oder denken an Macht und Reichtum. Aber stellen wir uns mal Jesus mit einer Krone und Zepter vor, während er einen Kranken heilt oder als er mit Sündern verkehrt, mit ihnen isst und spricht.

Durch Jesus haben wir ein anderes Verständnis von Königtum gelernt, das Verständnis von Jesus Christus selbst. Er ist ein König, der misshandelt und ans Kreuz geschlagen wird. Er ist König gerade durch das Kreuz: Durch seine Hingabe für die Vielen.

„Du sagst es, ich bin ein König“ (Johannes 18,37), ein König, der nichts für sich sucht, sondern euer Heil und Glück will. Ich kämpfe für euch, indem ich heruntersteige und euch heraushole aus Verstrickung und Schuld; indem ich euch diene, die Füße wasche und meinen Kopf für euch hinhalte, ja mein Leben hingebe. „Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.“ Es braucht keine Krone, bei der Taufe wurden wir zu Königen gesalbt. Mit dieser „Krone“ sind wir befähigt, wie Jesus königlich zu dienen. Jeder und jede von uns kann Glück, Freude und Hoffnung schenken, Frieden stiften, Trauernde trösten, Leid lindern, Schuldigen vergeben, Menschen aufrichten und heilen. Das ist wahrhaft königlich.

Egal ob Sie nun den Ewigkeitssonntag, den Christkönigssonntag oder keines von beidem so richtig begehen, spüren alle, dass eine Woche später der erste Advent ist und wir uns Kerze für Kerze an Weihnachten annähern. Spätestens wenn Sie einkaufen gehen, sehen Sie am Angebot und der Dekoration eindeutig, dass es soweit ist. Und da ist es an diesem Wochenende schon gut, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich die Vorweihnachtszeit, den Advent begehen? Vielleicht nehme ich mir mal was Besonderes vor für diese Zeit?

Falls Sie sich jetzt also die Frage stellen, was sie zwischen den Kirchenjahren machen, wie Sie also den letzten Sonntag im Jahreskreis begehen und sich auf den Advent vorbereiten, wäre es doch eine gute Idee, zum einen zurückzuschauen und an Menschen zu denken, die wir verloren haben, und zum anderen einmal in sich hineinzuhören: Lebe ich das Königsein Jesu oder was muss und will ich ändern?

Schuldekan

Markus Bender M.A.;

Katholisches Dekanat

Heidelberg-Weinheim