Rückwärtsgewandt und doch prägend bis heute

Zu Beginn des Jahres 2023 läuft in der ARD eine historische Fernsehserie mit dem Titel „Bonn – Alte Freunde, neue Feinde“. Vordergründig behandelt sie die Arbeit der deutschen Geheimdienste in den 1950er Jahren. Ihre tiefere Botschaft: Auch im neuen, im nun demokratischen Deutschland sitzen alte Nazis in Schlüsselpositionen. Ein Befund, der für viele Bereiche der damaligen Bundesrepublik gilt. So ist es fast ein Wunder, dass gerade in den 1950er Jahren die Grundlagen für unsere funktionierende Demokratie mit materiellem Wohlstand gelegt werden.

Nach Krieg und Holocaust besteht weltweit die Sehnsucht nach einem Leben in einer friedlichen Welt. Doch dieser Traum zerberstet in den 1950er Jahren zunächst. Die Allianz der Sieger über Hitler bricht auseinander. Im Gegenteil: Zwischen Ost und West kommt es zur Konfrontation, dem „Kalten Krieg“, der an manchen Ecken der Welt heiß wird. 1950 überfallen die Kommunisten Südkorea; mit Hilfe des Westens können sie zurückgedrängt werden, das Land bleibt in der Mitte geteilt. Bis heute.

Auch in Europa zeigt der Kommunismus seine hässliche Fratze. Nach dem Tod von Diktator Stalin 1953 hoffen viele auf Freiheit. Doch die Politik Moskaus ändert sich nicht: Die Volksaufstände in der DDR am 17. Juni 1953 und in Ungarn 1956 werden durch sowjetische Panzer niedergeschlagen. Erst 1989 zieht auch im Osten Europas die Freiheit ein.

Zerstörtes und geteiltes Land

Deutschland und seine alte Hauptstadt Berlin sind seit 1949 geteilt. Im Westen besteht die Bundesrepublik Deutschland, eine repräsentative Demokratie, im Osten die Deutsche Demokratische Republik, die zwar demokratisch heißt, aber eine kommunistische Diktatur ist. Die Aufgaben für beide sind gigantisch.

Das Land ist zerstört, die Städte sind Trümmerwüsten. Millionen Menschen fehlt buchstäblich das Dach über dem Kopf. Es dauert viele Jahre, bis die Wohnungsnot behoben ist. Dabei richtet der Wiederaufbau an manchen Orten stadtgestalterisch zuweilen fast so viel Schaden an wie zuvor die Bomben.

Verschärft wird die Wohnungsnot durch den Zustrom von zwölf Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Im Gegensatz zur offiziellen Legende sind die Neubürger keineswegs willkommen. Viele ihrer Erlebnisse von damals erinnern an jene von Geflüchteten bei uns heute. Gleichwohl gelingt ihre Integration langfristig reibungslos. Sie bilden eben keine revanchistische Masse.

Erleichtert wird ihre Integration durch den wirtschaftlichen Aufstieg. Die Fabriken sind weit weniger zerstört, als es das kollektive Bewusstsein nahelegt. Der Wiederaufbau gelingt daher zügig: 1955 wächst das Bruttosozialprodukt um elf Prozent, die Industrieproduktion sogar um 150 Prozent. Das Wort vom „Wirtschaftswunder“ kommt auf.

Die Lebensbedingungen verbessern sich. 1950 – man muss sagen: erst 1950! – werden die Lebensmittelkarten abgeschafft. Hunger ist passé, es kommt im Gegenteil zur Fresswelle. Die legendäre Buttercremetorte darf auf keiner sonntäglichen Kaffeetafel fehlen. Überhaupt macht man es sich zuhause jetzt gemütlich. Im Unterschied zu früher wird nicht mehr die Küche, sondern das Wohnzimmer zum Zentrum des Familienlebens, der Nierentisch und die tütenförmige Stehlampe zu seinem Markenzeichen. Und auf dem Sofa natürlich das Kissen mit dem Knick in der Mitte.

Äußeres Zeichen des Wohlstandes wird das Auto. Mit Gefährten, die heutzutage nur mit einem Lächeln bedacht werden: der Kabinenroller von Messerschmidt oder die Isetta von BMW. Selbst der VW Käfer ist Luxus, vom Mercedes ganz zu schweigen. Mit der Mobilität kommt auch der Urlaub im Ausland auf. Neben Bayern und Österreich wird Italien das Reiseziel. Vom „Teutonengrill“ ist die Rede. Ganze Karawanen quälen sich über den Brenner, noch nicht auf der bequemen Autobahnbrücke.

Vornehmliche Freizeitbeschäftigung ist das Kino. Die 1950er Jahre werden zu seiner letzten Hoch-Zeit. Nach Krieg und Not will man keine Problemfilme sehen, sondern abschalten: bei Klamotten wie „Graf Bobby“ mit Peter Alexander, Liebesschnulzen mit Rudolf Prack und Sonja Ziemann, dem Traumpaar der 50er, oder Historienschinken fernab jeder Realität wie „Sissi“ mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm – meist ohne künstlerisches Niveau. Den Aderlass jüdischer Regisseure ab 1933 kann der deutsche Film nicht verwinden – im Grunde bis heute nicht. Das Fernsehen ist übrigens noch kein Massenmedium: 1950 etwa gibt es in Nordrhein-Westfalen erst ganze 300 TV-Besitzer.

Die Vergangenheit wird verdrängt

In Schaufenstern von Geschäften oder in Gaststätten verfolgt man erste TV-Großereignisse wie die Krönung der Queen 1953 oder die Fußball-WM 1954. Die von dem Mannheimer Sepp Herberger trainierte Nationalmannschaft holt den Titel. Emotional gilt dieses Ereignis als „zweite Gründung der Bundesrepublik“. Motto: „Wir sind wieder wer.“

Das trifft den Nerv der Zeit. Von der Vergangenheit wollen die Deutschen nichts mehr wissen. „Die frühen 50er Jahre sind Zeiten des Verdrängens“, weiß Historiker Michael Wala. „Die Deutschen waren mehrheitlich der Meinung: Sie waren selbst Opfer“, ergänzt seine Kollegin Miriam Gebhard. Haben sie nicht Männer, Söhne und Väter verloren? Viele auch ihre Heimat? „Insofern haben sie gar kein Schuldgefühl gehabt und keine Notwendigkeit gesehen, entnazifiziert zu werden.“ Und zudem: „Die nationalsozialistische Ideologie steckte den Deutschen noch in den Knochen, sie haben sie am 8. Mai 1945 nicht beim Pförtner abgegeben“, sagt Gebhard. Anfang der 1950er Jahre sind noch 50 Prozent der Meinung, dass eine einzige Partei notwendig ist, um das Land zu regieren. Und 20 Prozent sagen, die Juden trügen an ihrem Schicksal Mitschuld.

Ein solches Klima und die Tatsache, dass sogar für die Alliierten der Kampf gegen den Kommunismus nun im Vordergrund steht, führen dazu, dass sich Ex-Nazis wieder problemlos breitmachen können: NSDAP-Mitglieder in der Verwaltung, Angehörige von Gestapo und SS in der Polizei, Nazi-Richter in der Justiz, in der neuen Bundeswehr Wehrmachtsoffiziere, einst beteiligt an Hitlers Angriffs- und Vernichtungskrieg.

Im lokalen Bereich, aber eben auch nur dort, gelingt früheren Nazis sogar der Sprung zurück in die aktive Politik: In Heidelberg wird 1952 Carl Niehaus, ab 1933 Mitglied der NSDAP und während der Nazi-Zeit Oberbürgermeister, in sein früheres Amt zurück gewählt, in Mannheim 1955 Hans Reschke, ebenfalls ab 1933 Mitglied der NSDAP und „ehrenamtlicher fachlicher Mitarbeiter“ im Sicherheitsdienst der SS von Himmler, zum OB gekürt. In der Gemeinde Schriesheim an der Bergstraße gewinnt 1952 gar Fritz Urban, 1933 bis 1945 Rathaus-Chef und NSDAP-Ortsgruppenleiter, die Bürgermeisterwahl, was bis in die USA Schlagzeilen macht. Dies jedoch ist selbst für die damalige Zeit zu viel; sein Amtsantritt wird verhindert.

Alte Nazis auf neuen Posten

Als Personifizierung der Restauration auf Bundesebene gilt bis heute Hans Globke, Chef des Bundeskanzleramtes, damit höchster Beamter der Bundesrepublik. Als juristischer Verfasser der Nürnberger Rassegesetze von 1935 vertritt er einst mit messerscharfer Härte die Nazi-Ideologie von der Minderwertigkeit der Juden. Nun ist er engster Mitarbeiter des Kanzlers, zuständig – ausgerechnet – für die Geheimdienste.

„„Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat“, formuliert Adenauer pragmatisch, ja zynisch. Und benennt damit das Grunddilemma, dem sich Alliierte und Antifaschisten in den 50ern gegenübersehen: Wie mit einem Volk umgehen, das zum Großteil dem NS-Regime nicht ablehnend gegenüberstand? Adenauer und die politische Klasse jener Zeit entscheiden sich für „Augen zu“ und dafür, das Heer der Mitläufer und Belasteten – mit Ausnahme der schweren Kriegsverbrecher – zu integrieren. „Dafür, dass sie den Aufbau der Demokratie behindert oder sabotiert hätten, kenne ich keine Belege“, konstatiert der Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmansegg angesichts der erfolgreichen Entwicklung.

Konrad Adenauer ist die prägende politische Gestalt der 1950er Jahre, zu deren Mitte bereits 80 Jahre alt. Im Dritten Reich kein Nazi, gelingt ihm nicht nur die Festigung der Demokratie, sondern auch die Rückführung Deutschlands in die Weltgemeinschaft: durch Wiedergutmachungsabkommen mit Israel, Beitritt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, in die NATO. Der Preis dafür ist die umstrittene Wiederbewaffnung, die neue Bundeswehr.

Das gesellschaftliche Klima jedoch bleibt in der Ära des bekennenden Katholiken bleiern. Es herrschen Moralvorstellungen der Kirchen. Homosexuelle werden inhaftiert, Frauen bleiben aufs Heimchen am Herd beschränkt, Jugendliche haben schon mal gar nichts zu melden. Erst allmählich regt sich Unmut: von „Halbstarken“, angeregt durch Musik aus den USA, von Bill Hailey und Elvis Presley, der 1958 als GI nach Deutschland kommt. Doch noch bleibt dies ein kulturelles Aufmucken. Die politische Dimension folgt erst im kommenden Jahrzehnt – mit den 68ern.