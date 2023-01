Neues Jahr, neuer „Wofa“

Wortgottesdienst für alle mit Sofa – dafür steht die Abkürzung „Wofa“ in St. Hildegard (Dürkheimerstraße 88, Käfertal). Am Sonntag, 15. Januar, nimmt um 11 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr wieder das Wofa-Team auf dem prominent im Altarraum platzierten Sitzmöbel Platz. Warum? Der Gottesdienst dreht sich um das Thema „Zeichen“. Welche Zeichen gibt es? Wie begegnen sie uns? Was kann alles ein Zeichen sein? Erkennen wir Zeichen überhaupt? Diesen und weiteren Fragen geht die Feier nach, indem das Wofa-Team am Sonntag in die Rollen von Hape, John und Ellie schlüpft. Denn sie alle haben eine spannende, überraschende und zugleich berührende Geschichte zu erzählen. Text/Bild: kathma/Wofa-Team St. Hildegard)

