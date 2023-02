Närrisches und Gereimtes

Die „fünfte Jahreszeit“ hält Einzug – auch in den Kirchen. Am Faschingssonntag wird sie hörbar: Pfarrer Jörg Lichtenberg jongliert am Samstag, 18. Februar, um 18 Uhr in Christ König ( Wallstadt) und am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr in St. Peter und Paul (Feudenheim) mit Reim und Metrum. Diakon Michael Balbach würzt den Wortgottesdienst um 9.30 Uhr in St. Laurentius (Käfertal) mit so mancher Pointe. Um 10.11 Uhr sind alle eingeladen zum „närrischen Gottesdienst“ in St. Franziskus (Waldhof). Um 18 Uhr hält dann Pfarrer Tobias Hanel eine gereimte Predigt in der Matthäuskirche (Neckarau). dv/schu

