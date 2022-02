Bergstraße. Während mit Blick auf leicht sinkende Zahlen auf Bundesebene die ersten Mutmaßungen die Runde machen, die Omikron-Welle könnte gebrochen sein, bestätigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Hessen und den Kreis Bergstraße das nicht. Mit 793 Corona-Neuinfektionen am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße bei 1432,4 und damit nach wie vor oberhalb der Grenze von 1400. Sie ist sogar leicht gestiegen. Außerdem meldet der Kreis zwei weitere Todesfälle: eine Person im Alter von 57 Jahren und eine Person im Alter von 71 Jahren.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell keiner eine invasive Beatmung benötigt.

Im Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ wurden folgende Fallzahlen für Dienstag ermittelt:

Lampertheim: 112

Viernheim: 143

Bürstadt: 45

Biblis: 14

Groß-Rohrheim: 9

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Mittwoch, 16. Februar, laut RKI bei 1432,4.

Krankenhaus: Stand Dienstag, 15. Februar, befanden sich 40 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon sechs Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Der Altersdurchschnitt Bergsträßer Covid-19-Patienten in Kliniken beträgt rund 73 Jahre.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Dienstag: 7,66. red/lok