Zwei Gottesdienste am letzten Vesperkirchen-Tag

Traditionell endet die Vesperkirche am ersten Sonntag im Februar mit einem feierlichen Abschlussgottesdienst. Dabei stehen ganz die Erlebnisse der vergangenen vier Wochen, das große Miteinander und der Dank an die vielen Helferinnen und Helfer im Zentrum. Seit 25 Jahren verbindet die Vesperkirche Menschen miteinander, die sich sonst eher nicht begegnen. Sie bietet mit einem warmen Mittagessen, mit Sozialberatung und mit medizinischer Versorgung ganz konkrete Hilfe. „Schluss ja, aber nicht das Ende“ lautet der Titel des Abschlussgottesdienstes am Sonntag, 6. Februar, um 14.15 Uhr mit Dekan Ralph Hartmann und dem Vesperkirchen-Chor unter Leitung von Karoline Vogt. Zuvor spricht Pfarrerin Ressel in der Predigtreihe „Aufsehen“ im Gottesdienst um 10 Uhr unter dem Titel „… und erhebt eure Häupter“. Alexander Kästel und Fritz Stier steuern zum Jubiläum der 25. Vesperkirche ein interaktives Kunstprojekt bei. red

