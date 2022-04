Zu viele sinnlose Tode

So viele sinnlose Tode. Hunderte unschuldiger Zivilsten sterben in diesen Tagen durch einen grausamen Vernichtungskrieg der russischen Armee. So mancher traut sich nicht mehr, die Nachrichten einzuschalten aus Angst, wieder mit neuen unfassbaren Gräueln konfrontiert zu werden. All diese Tode sind so brutal, so unnötig, so sinnlos. Sie trüben unseren Blick auf das Leben, sie erschüttern unser Weltbild. Gibt es denn keinen, der solchem Treiben Einhalt gebietet? Will ich in einer solchen Welt wirklich leben? Der Lebensmut gerät ins Wanken. So viele sinnlose Tode!

Am Karfreitag gedenken wir eines sinnlosen Todes. Wir denken daran, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Kreuzigung war eine qualvolle, erniedrigende Todesstrafe, die die Römer sich ausgedacht haben. „Warum stellt ihr ein Folterinstrument in den Mittelpunkt eures Glaubens?“, werde ich manchmal gefragt. Für mich ist es die große Stärke des Christentums, dass es sich dem sinnlosen Tod stellt. Von Anfang an sind Christen dem Schrecken des Todes nicht ausgewichen, sie haben die Schrecklichkeit des Sterbens Jesu nicht geleugnet und verdrängt.

Das Christentum flüchtet sich nicht in Vertröstungen. Es nimmt das irdische Leben und damit auch das Leid der Welt ganz und gar ernst. Alles Leid, das geschieht, ist so schlimm, wie es scheint. Das Christentum lehrt eine maximale Sensibilität für die Welt und allen Kummer in ihr. Eine umfassende Erinnerungskultur gehört deshalb dazu – und der Karfreitag ist dabei der Höhepunkt. Mit Liedern und Passionsmusik, mit Bildern und Skulpturen gedenken wir des Leidens Jesu und erinnern damit zugleich an alles Leid, das in der Welt geschieht. Die Opfer werden nicht vergessen. In der Erinnerung an Jesu Sterben ist das Sterben all jener aufbewahrt, die wir vermissen und die uns so schmerzlich fehlen: Alle Opfer von Gewalt und Willkür, alle Opfer von Katastrophen und Terrorakten, alle Opfer eines zu frühen Todes. Das Christentum hält die Sinnlosigkeit ihres Todes aus. Es ermäßigt nichts. Das ist seine große Wahrhaftigkeit und Stärke.

Auch mit der Auferstehung Jesu an Ostern wird der Tod nicht geleugnet. Selbst der Auferstandene trägt bei den österlichen Erscheinungen die Wundmale des Gekreuzigten. Jesus kommt nicht zurück in sein altes Leben. Es ist nach Ostern nicht alles wir früher. Der Schrecken des Todes bleibt Schrecken. Die Sinnlosigkeit des Sterbens bleibt ein Skandal. Die Mörder bleiben Mörder, der Schmerz bleibt.

Aber das ändert sich doch: Den Mördern wird die Deutungshoheit über den Tod Jesu entrissen. An Ostern zeigt sich, dass Gott zu Jesus hält. Und dass seine Mission der Liebe nicht beendet ist. Das ist die Botschaft des Karfreitag: Gott steht an der Seite all jener, die einen sinnlosen, einen zu frühen Tod gestorben sind. Er weiß um ihr Leid, er kennt sie mit Namen. Und er hält zu ihnen, im Leben und auch im Tod. Aus seiner Hand werden sie nicht fallen.

Tanja Schmidt

Pfarrerin der Evangelischen

Gemeinde in Leutershausen