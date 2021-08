Zu Ehren von Johnny Cash

Er hatte viele Brüche in seinem Leben, gab legendäre Konzerte, wurde für seine mit unverwechselbarer Stimme gesungenen Songs, in denen er oft Zwiesprache mit Gott hielt, mehrfach mit dem Grammy Award ausgezeichnet: Ihren Schlagergottesdienst widmet das Team der Johanniskirche im Stadtteil Lindenhof dem US-amerikanischen Musiker Johnny Cash. Was das Leben von Cash mit „Stars“ in der Bibel zu tun hat, darüber spricht Pfarrerin Susanne Komorowski in ihrer Predigt. Musikalisch mit dabei ist Cash-Interpret Danny Wünschel aus Hemsbach, der 2017 beim German Rock und Pop Award als Bester Country-Sänger ausgezeichnet wurde. Für die Teilnahme am Gottesdienst (Sonntag, 8. August, 11 Uhr), ist keine Anmeldung möglich. Die Sitzplatzzahl ist begrenzt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. dv

