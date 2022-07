Zahlen steigen weiter

Bergstraße. Die Corona-Zahlen im Kreis Bergstraße steigen weiterhin rasant an. In ihrer Wochenzusammenfassung vom 8. bis zum 14. Juli meldet die Pressestelle des Kreises insgesamt 3048 Neuinfektionen. In der Vorwoche waren es 2730 neue Fälle gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem wurde ein weiterer Todesfall verzeichnet. Es handelt sich hierbei um eine Person im Alter von 88 Jahren. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 484 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Im Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ wurden folgende Infektionszahlen gemeldet (in Klammern die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind):

Lampertheim: 371 (213)

Viernheim: 258 (150)

Bürstadt: 160 (112)

Biblis: 101 (55)

Groß-Rohrheim: 34 (19)

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Freitag, 15. Juli, laut RKI bei 1122,8. In der Vorwoche hatte der Wert bei 1006,6 gelegen.

Krankenhaus: Am Donnerstag, 14. Juli, wurden 38 Personen mit positiver PCR-Testung in einem Bergsträßer Krankenhaus behandelt, das sind acht Personen mehr als in der Woche zuvor. Davon befinden sich derzeit zwei Personen auf der Intensivstation, genauso viele Menschen wie vergangene Woche. Der Altersdurchschnitt dieser Patienten liegt bei rund 70 Jahren.

Betroffene Einrichtungen: Aus 36 Schulen, 24 Kindertagesstätten, vier Pflegeheimen und sechs Gemeinschaftsunterkünften wurden Fälle von Infizierten gemeldet. mek