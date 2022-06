Zahlen diese Woche leicht gestiegen

Bergstraße. Die Corona-Zahlen im Kreis Bergstraße sind in der vergangenen Woche wieder leicht gestiegen. In seiner Wochenzusammenfassung meldet die Pressestelle 1209 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle. Es handelt sich hierbei um eine Person im Alter von 82 Jahren, um eine 93-jährige Person, eine Person im Alter von 88 Jahren, eine im Alter von 83 Jahren sowie um eine 95-jährige Person. Insgesamt gibt es damit 470 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Aufgrund des Feiertags vergangene Woche am Donnerstag, 26. Mai, wurden einige der Neufälle am 27. Mai nachgemeldet. Daher sind in der heutigen Zusammenstellung die Neumeldungen von acht Tagen enthalten.

Im Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ wurden folgende Infektionszahlen gemeldet (in Klammern die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind):

Lampertheim: 190 (98)

Viernheim: 79 (50)

Bürstadt: 100 (51)

Biblis: 63 (42)

Groß-Rohrheim: 34 (21)

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Freitag, 3. Juni, laut RKI bei 446,1.

Krankenhaus: Am Freitag, 3. Juni, waren neun Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, eine davon auf der Intensivstation. Der Altersdurchschnitt liegt bei derzeit rund 82 Jahren.

Betroffene Einrichtungen: 26 Schulen, acht Kindertagesstätten, eine Pflegeeinrichtung und eine Gemeinschaftsunterkunft.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Freitag, 3. Juni: 2,43.

Belegte Intensivbetten: 75.

Impfungen: In den Stationen des Kreises gab es 102 Impfungen. Darunter holten sich acht ihre erste Dosis, 55 die vierte. Die Kassenärztliche Vereinigung meldet keine wöchentlichen Impfzahlen mehr. mek