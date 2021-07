Wo ist mein Platz? „WoFa“-Gottesdienst live

Schwimme ich mit oder gegen den Strom? Entspricht mein Lebensmodell den Normen? Wo ecke ich an oder passe nicht dazu? Diese und weitere Fragen stehen am Sonntag, 4. Juli, um 11 Uhr beim „WoFa“-Gottesdienst in St. Hildegard im Mittelpunkt. Ein zentrales Element dieses Wortgottesdiensts für Familien mit Kindern und Jugendlichen ist ein Sofa im Altarraum der Kirche. Darauf werden Menschen Platz nehmen, die zunächst nicht in bestehende Normen ihrer Umgebung und Zeit passen, aber im Laufe ihres Lebens doch Entscheidendes verändern und bewegen. Wer das sein wird, wird noch nicht verraten. Wer nicht vor Ort mitfeiern kann oder möchte, kann den Gottesdienst übrigens auch im Livestream auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Maria Magdalena mitverfolgen. red

