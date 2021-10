Wir können nicht anders

Manchmal setzt man im Leben Maßstäbe, die keine Alternative zulassen. Auf die Frage, warum man so und nicht anders handelt oder spricht, folgt häufig die Antwort: „Ich kann nicht anders.“ Wer so antwortet, ist nur ganz schwer, zumeist gar nicht mehr von einem bestimmten Weg abzubringen. Ein solcher Mensch folgt in seinem Tun einer Überzeugung, die mit der Zeit gereift und immer stärker geworden ist. Nachdem der Mensch alle Möglichkeiten gegeneinander abgewogen hat, steht für ihn schlussendlich fest: „Ich kann nicht anders.“

In etwa so muss es auch dem Mönch Martin Luther ergangen sein, als er vor genau 500 Jahren auf dem Wormser Reichstag vor Kaiser und Fürsten, zumindest der Legende nach, eben diese Worte sprach. „Hier stehe ich und kann nicht anders! Gott helfe mir, Amen!“ Trotz größter Anfeindungen und lautstarker Kritik widerrief er seine reformatorischen Thesen nicht, da ihn zuvor niemand vom Gegenteil hatte überzeugen können. Jede Kritik an seinen Behauptungen scheiterte letztlich an der Autorität der Heiligen Schrift. Und zugleich hielten wiederum seine Thesen dem Urteil der Bibel stand. Die Kritik zerschellte somit an den Grundfesten des christlichen Glaubens.

Das Streben nach Wahrheit

Die Kirche war mit ihren eigenen Waffen geschlagen worden. Der Eklat war perfekt, und durch ganz Europa wehte in der Folgezeit ein „Wind der Freiheit“. Zum ersten Mal hatte ein Mensch auf Grundlage der Gewissensfreiheit Kaiser und Papst die Stirn geboten. Der Grundstein freiheitlicher Prinzipien und Rechte für den Einzelnen war gelegt. Die Wirkung dieses Ereignisses auf die weitere Menschheitsgeschichte kann wohl nicht hoch genug eingeschätzt werden.

„Ich kann nicht anders“ – ein Mensch handelt nach seinem Gewissen. Dahinter steht das Streben nach Wahrheit, nach einem wahrhaftigen Leben. Und das ist heutzutage wieder mehr gefragt denn je. In vielen Bereichen unseres Lebens reicht ein halbherziges Denken und Verhalten nicht mehr aus. Es braucht klare Entscheidungen und ein deutliches Handeln. Themen wie der Klimawandel, die Pandemie oder die Zukunft eines vereinten Europas verlangen nach echten und tragfähigen Strategien. Auch die anstehenden schwerwiegenden Veränderungsprozesse in unseren Kirchen können nur durch ein entschiedenes Handeln positiv und fruchtbar angegangen werden. In all diesen Bereichen ist daher Wahrhaftigkeit gefragt – und zwar von uns allen.

In etwas abgewandelter Form, aber in der Tradition eben jenes Mönches damals in Worms, möchte ich sagen: Wir können nicht anders, als uns mit vereinten Kräften für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Die Botschaft des Evangeliums ist schließlich klar und unmissverständlich. Jesus ruft uns zu einem wahrhaftigen Leben in seine Nachfolge. Er tut das, weil er um die Liebe Gottes weiß, die uns und dieser Welt bedingungslos gilt und die über all unseren Bemühungen steht. Gott kann nicht anders, als uns zu lieben, auch wenn uns manchmal so vieles von ihm trennt. Aus dieser wahrhaftigen Liebe Gottes heraus gilt es, die Welt zu gestalten, damit sie eine friedlichere, gerechtere und geschütztere Welt wird.

Wie jener Mönch damals in Worms möchte auch ich bitten: Gott helfe uns, Amen.

David Reichert

Pfarrer der Evangelischen

Kirchengemeinde Ladenburg