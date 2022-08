Wir alle sind gefragt

Ist das noch gerecht?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rentenerhöhung ist angesagt. 5,35 Prozent sollen es werden. Hört sich nach viel an. Die Politik feiert sich selbst. Eine Wohltat steht an. Wir tun etwas für unsere Rentner und Rentnerinnen, erzählen uns die Vertreter unseres Staates.

Lebensnotwendige Grundversorgungen wie Heizung und Strom haben sich fast verdoppelt, Mieten drastisch erhöht, Lebensmittel sind teurer geworden. Wo ist die Rentenerhöhung geblieben? Da haben Menschen ihr ganzes Leben gearbeitet und stehen als Rentner vor dem Nichts. Ohne Geld ist nicht nur keine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben möglich. Es reicht nicht einmal für das Notwendigste.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Literatur Luftlinien für ein bewusstes Leben Mehr erfahren

Täglich erlebe ich als Klinikseelsorgerin, wie Rentner und Rentnerinnen inzwischen am Rande der Gesellschaft stehen. Nicht nur materiell, sondern auch bei Zuneigung und Fürsorge. Kinder oder Enkel sind fortgezogen oder haben keine Zeit. Soll dies unsere lebenswerte Zukunft sein? Statt Liebe und Zuneigung Geld und persönliches Vergnügen? Aus meiner Sicht kann dies nicht der richtige Weg sein. Überdenken wir einmal unser Vorgehen. Kann es richtig sein, dass wir Menschen, die so viel für uns getan haben, so behandeln? Ist es nicht traurig und beschämend, dass wir Tafeln benötigen?

Es ist die Aufgabe einer christlichen Gesellschaft, dass alle Menschen so leben können, dass sie sich eine warme Wohnung leisten können, satt werden sowie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Wir alle haben Rechte, aber auch Pflichten. Hier sind Würde und Respekt angesagt. Wir alle wären nicht da, wenn unsere Rentner und Rentnerinnen uns nicht in die Welt gesetzt hätten. Seien wir uns darüber in einer ruhigen Minute einmal bewusst.

Es ist traurig und nicht menschenwürdig, wenn ich als Klinikseelsorgerin täglich erleben muss, wie Rentnerinnen und Rentner am Hungertuch nagen. Nicht einmal für eine Tageszeitung reicht das Geld.

Ist dies der Dank unserer Gesellschaft an die Älteren? Es ist höchste Zeit, dass unsere Gesellschaft aufgerüttelt wird und etwas gegen die Altersarmut unternimmt. Ich wünsche niemand, dass er die Sorgen und Ängste unserer Seniorinnen und Senioren erleben muss.

Die Situation wird für die heutigen 40-Jährigen noch viel schlechter. Heute bekommen Neurentner/innen 48 Prozent des letzten Nettoeinkommens, in wenigen Jahren gibt es nur noch 42 Prozent. Was passiert dann? Jetzt kann man sich ganz leicht ausrechnen, wie es einem als Rentner selbst ergeht. Ein Beispiel: Sie verdienen heute 2000 Euro netto im Monat. Als Rentner erhalten sie dann 840 Euro. Zuviel, um zu sterben, zu wenig, um zu leben. Sparen ist angesagt. Eine bittere Zeit für all diejenigen, die unseren Wohlstand geschaffen haben. Ich frage mich, warum geht es in Österreich und in der Schweiz?

Vielleicht werden Sie sich fragen, was hat die Rente mit einer christlichen Botschaft zu tun? Sehr viel, denn wir alle sind gefragt, wenn es darum geht, Not zu lindern. Erheben wir unsere Stimme, um diese Ungerechtigkeit zu verändern! Mit Glauben allein wird dies nicht gelingen. Er hilft dabei. Wir müssen handeln und glauben, und zwar jetzt und sofort. Unsere Rentner und Rentnerinnen haben es sich verdient.

Ich glaube an das Gute, dass in jedem von uns steckt. Wir müssen nur wollen.

Wer glaubt, gewinnt!

Evelyn Spitaler, Katholische Klinikseelsorgerin Schwetzingen