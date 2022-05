Uwe: Vorher einfacher Systemprogrammierer, als der Erich Hopp und ich noch mit ihm die Abteilung geteilt haben. Dann hat er die Leitung übernommen.

Michael: Über die Jahre habe ich Hermann weniger als Chef erlebt, sondern als Kollegen und Freund. Man muss sich manchmal kneifen zur Erinnerung, dass er der Chef ist. Das merkt man ihm nämlich bis heute nicht an.

Ich habe Euch öfters mal grillen sehen am Lago di Mamo, wenn er seine halben Rinder aufgefahren hat. Geselliger Mensch?

Uwe: Absolut. Wie gesagt, wir haben früher teilweise das Wochenende in der Firma verbracht, dazwischen waren wir dann einen Abend bei ihm zu Hause, haben gefeiert und sind am nächsten Morgen wieder zusammen ins Geschäft gefahren.

Über Hermann als Chef habt Ihr ja schon das eine oder andere gesagt. Aber wie war er wirklich? Wie gesagt – freie Rede.

Uwe: Wir waren Kumpels von Anfang an. Dann wurde er Chef, manchmal musste man Entscheidungen schlucken. Aber wir haben uns immer zusammengerauft und sind Kumpels geblieben. Er hat nie den Chef raushängen lassen, es blieb immer kollegial. Er hat mich so weit gebracht, dass ich als Projektleiter Verantwortung übernommen habe, was ich mir eigentlich gar nicht zugetraut habe. Er hat mich sehr unterstützt. Vor Michaels Zeiten hatte die EDV einen Kegelclub. Da haben wir Wochenendtouren gemacht vom Odenwald bis nach Malta.

Guido: Dasselbe in Grün. Er hat immer zu mir gesagt „Ich weiß, in der Technik kann ich ohne Dich sowieso nicht.“ Das spricht für seine Art, er hat den Chef nicht raushängen lassen. Er wusste, er kann sich auf mich verlassen, ich wusste, ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Das war unsere stabile Basis. Er hatte kein Problem damit, seine Idee nicht durchzusetzen, weil andere eine bessere hatten.

Nicht den Chef raushängen lassen – da musste ich schmunzeln. Wenn der Hermann auf MM-Festivitäten zu später Stunde die Tanzfläche gekapert hat, dann hat er zumindest eins raushängen lassen: das Hemd aus der Hose, weil er sich derart verausgabt hat. Keine Ahnung, warum Ihr jetzt alle so lacht.