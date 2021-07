Wie die Schule weitergeht

Endlich Ferien – nach einem fast unerträglichen Schuljahr! Vor ein paar Wochen bin ich nach Monaten das erste Mal wieder in die Schule gegangen, endlich Reli-Unterricht in meiner zweiten Klasse. Zum ersten Mal habe ich die Kinder ohne Maske gesehen. Corona-Tests, Abstand halten, lauter Regeln – die Kinder haben das hingenommen. Hauptsache Schule! Begeistert erzählten sie von Dingen, die sie endlich wieder dürfen: Schwimmbad, Fußball!

Ich habe gestaunt, wie normal, wie fröhlich die Kinder sind. Ich habe mit ihnen über den Propheten Jona geredet: Gott schickt Jona nach Ninive. Er soll der Stadt den Untergang ankündigen – denn die Menschen dort sind böse. Jona will da nicht hin. Er hat Angst, flieht in die andere Richtung ans Meer, schifft sich ein. Gott schickt einen Sturm, die Seeleute werfen Jona über Bord. Ein riesiger Fisch verschluckt ihn. Die Kinder hatten Angst um Jona, Angst davor unterzugehen. Wir redeten über Ängste, über Einsamkeit: „dass ich wieder nicht mit den anderen spielen darf“. Es fällt schwer, die Gefühle in Worte zu fassen, manche können nicht so gut Deutsch.

Schon vor der Pandemie hatten es viele dieser Kinder schwer. In dieser Zeit haben viele sich kaum bewegt, kleine Stadtwohnungen, Eltern mit wenig Möglichkeiten. Die Kinder sind wie Jona im Sturm untergegangen, waren einsam und eingesperrt. Lehrerinnen und Eltern haben das gleiche erlebt: untergehen im Sturm, Einsamkeit. Gott lässt Jona vom Fisch ausspucken, ganz in der Nähe von Ninive. Er kann nicht mehr abhauen. Er muss diesen ungeliebten Job endlich angehen. Er tut es und hat wider Erwarten Erfolg.

So ist das an vielen Schulen gelungen: Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen wurden einfach wie ausgespuckt in die Situation und sind dann losgelaufen wie Jona und haben mutig getan, was dran war: irgendwie Schule. Irgendwie versuchen, die Kinder zu erreichen. Kontakt halten.

Jetzt droht die nächste Welle. Droht wieder ein Sturm? Wieder Untergang und Einsamkeit wie bei Jona? Eltern, Rektoren und Rektorinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie Schüler und Schülerinnen wissen schon wieder nicht, wie es nach den Ferien weitergeht. Ich frage mich: Wer ist hier weggelaufen? Wieso gibt es noch immer keinen Plan für die Schule nach den Ferien? Wer setzt endlich die neuen Ideen durch, die es doch gibt: digital, analog, flexible Zeiten, variable Lerninhalte? Wo sind die nötigen Menschen, die Entlastung bringen?

Es gibt so viele mutige Schulleitungen und Lehrer und Lehrerinnen, so viele engagierte Eltern und Angehörige und vor allem tapfere Kinder und Jugendliche. Gemeinsam können sie Schule! Trotz Pandemie. Die finden kreative Lösungen – an den Kindern und den Jugendlichen orientiert, an ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen und an ihren Lebenswelten.

Schule für Kinder, so wie sie es brauchen: für Gemeinschaftserfahrungen, soziales Lernen, mit Bewegung und Begegnung. Ich wünsche mir, dass die Kinder nach den Ferien genau das erleben: malen und basteln, kichern und streiten, brüllen auf dem Schulhof, toben und rennen. Ich wünsche mir, dass Gott einen Walfisch schickt, der nicht nur einen Jona ausspuckt. Ich wünsche mir Erwachsene, die ihre Verantwortung wahrnehmen und mutig Lösungen für das scheinbar Unlösbare finden, für die Kinder!

Ilka Sobottke

Pfarrerin CityGemeinde Hafen-Konkordien