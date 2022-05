Bleiben wir im Beruflichen. Was war seine größte Schwäche?

Michael: Im Prinzip rührt seine größte Schwäche aus der Historie heraus: Er war und ist für die Hälfte der Mannschaft Kollege und Freund. Zu differenzieren, wann er als Chef aufzutreten hat. Ich denke an seine Sprüche, die man teilweise als Chef nicht loslassen kann. Wenn man ihn darauf ansprach, meinte er immer „Aber die Leute kennen mich doch, die können das schon einschätzen.“ Es gibt allerdings immer mehr Mitarbeiter, die ihn so nicht kennen. Das kann man schon mal in den falschen Hals bekommen.

Guido: Das kann ich nachempfinden. Er hatte sehr schnell Vertrauen zu Leuten, die er kaum kannte und die er nicht einschätzen konnte. Da sind wir beide auch schon auf die Nase gefallen.

