Wenige Infektionen, ein Todesfall

Bergstraße. Lediglich 293 Corona-Neuinfektion hat der Kreis Bergstraße am Dienstag registriert – damit sinkt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) deutlich auf 1472,6. Am Vortag hatte sie noch bei 1687,7 gelegen. Allerdings meldet der Kreis einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit Covid-19 steht. Es ist der insgesamt 414. Todesfall seit Beginn der Corona-Pandemie. Es handelt sich um eine Person im Alter von 86 Jahren. Im Kreis sind 40 von 43 Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten.

Im Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ wurden folgende Fallzahlen für Montag, 21. Februar, ermittelt:

Lampertheim: 48

Viernheim: 41

Bürstadt: 10

Biblis: 15

Groß-Rohrheim: 6

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Mittwoch, 1. März, laut Robert-Koch-Institut bei 1472,6.

Krankenhaus: Stand Dienstag. 1. März, befanden sich 40 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Der Altersdurchschnitt Bergsträßer Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern beträgt rund 68 Jahre.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Mittwoch, 2. März: 6,23.

Belegte Intensivbetten: 187. lok