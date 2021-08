Weltoffen und bunt

Inzwischen freut sich jede kleinere Stadt über Musikerinnen und Musiker aus 15 Nationen im heimischen Provinzorchester, und auch der Fußballverein der Landesliga kann mit Internationalität punkten: Beweise für Weltoffenheit und sogar ein bisschen Stolz auf buntes Flair? Weltoffen wollen und sollen wir sein. Aber wie geht das? Neben der Welt, die wir anfassen, messen und erforschen können, ist jede und jeder von uns Mittelpunkt seiner persönlichen Welt. Diese entsteht und wirkt durch Prägungen, Erfahrungen und Vorlieben. Sie ist einladend, lockend und herausfordernd, für manche rätselhaft ambivalent, für einige bedrohlich. Wie weltoffen unsere Gesellschaft, unsere Stadt oder unser Land ist, hängt auch von uns ab.

Wie werde ich weltoffen? Indem ich mir zuerst einmal meine Lieblingsideen und Muster bewusst mache, mit denen ich Wirklichkeit wahrnehme. Neige ich zu Vorurteilen – habe ich also pauschale Schubladen bereit, um meine Welt in Ordnung zu bringen? Dienen die Meinungen anderer als Blaupause für mein Weltbild? Oder nehme ich mir Zeit, mich zu informieren und mir ein eigenes Urteil zu bilden? Weltoffen werde ich, indem ich mich mit der Meinung und Sichtweise anderer auseinandersetze. Dazu gehört, sich Unbequemes sagen zu lassen und Unbequemes offen anzusprechen. Wenn ich mich nur in meiner Kommunikationsblase zu Hause fühlte, wäre ich alles andere als weltoffen, sondern ich machte mich zum Gefangenen meiner begrenzten Sicht der Wirklichkeit.

Nicht nur Bilder und Berichte

Wie werde ich weltoffen? Für mich bedeutet es, die Informationen unzensiert an mich heranzulassen: Die Bilder der Flutkatastrophen vor unserer Haustüre, die Berichte über vernichtende Waldbrände in Amerika und in Südeuropa. Ratlos und ohnmächtig fühle ich mich ob der Brutalität und Hemmungslosigkeit von Diktatoren und Autokraten unserer Zeit. Ich wünschte, tapfer zu sein wie die Frauen und Männer, die für Freiheit und Recht nicht nur auf die Straße gehen, sondern ihr Leben riskieren. Gott sei Dank, die Welt besteht nicht nur aus diesen Bildern und Berichten.

Ich nehme wahr, wie in der Straßenbahn eine junge Mutter sich zärtlich ihres weinenden Kindes annimmt. Mir kommen Gespräche mit Freunden in den Sinn. Ich lasse mich von einem Gedicht in andere Welten tragen. Ein Konzert kann für mich zum Wunder werden, das von universaler Liebe erzählt. Ich bin dankbar, dass mir bei allem Bezaubernden und Schrecklichen, das auf mich einwirkt, die Sehnsucht geblieben ist, immer noch etwas Heiliges, Unverfügbares und Unerwartetes entdecken zu können, das mich in meinem Weltbild auf Gott verweist. Weltoffen bedeutet für mich ebenso, offen zu sein für Gott.

Bedeutet weltoffen schon bunt? Ich schätze sehr die künstlerische Qualität von Schwarz-Weiß-Fotos. Die Reduktion verfremdet die Wirklichkeit, die uns vertraut erscheint und lässt sie uns neu entdecken. Es ist eine reduzierte Kunst in unserer uns bunt anschreienden Welt, die bei genauerem Hinsehen, eben doch nicht so bunt ist, wie wir sie gerne hätten. Weltoffenheit bedeutet letztlich, die Welt nüchtern auf sich zukommen zu lassen: ungereimt und bloß. Das ist farbig genug.

Werner Holter SJ

Seelsorger Joseph-Bauer-Haus

und Mitarbeiter in der

City-pastoral Mannheim