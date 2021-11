Warme und klassische Farben sind gefragt

Die Adventszeit steht bevor und damit die Frage, welche Weihnachtsdekoration in diesem Jahr die passende sein soll. Tipps und Ideen dazu gibt es beispielsweise bei Blumen Giffhorn in der Ludolf-Krehl- Straße 18. Ab Samstag, 20. November, findet sich dort eine große Auswahl an Adventskränzen und -gestecken in allen Preisklassen. Ob klassisch, edel oder im modernen Stil – für jeden Geschmack ist der passende Adventsschmuck dabei. „Beliebt sind neben warmen und gemütlichen Farben auch immer die klassischen Dekorationsmöglichkeiten mit Rot und Gold“, verrät Georg Giffhorn.

Am ersten Advent geöffnet

Auch stilvolle Accessoires sind bei Blumen Giffhorn zu finden. Für diejenigen, die es früher einfach zeitlich nicht einrichten konnten, ist das Fachgeschäft auch am ersten Adventssonntag, 28. November, von 10 bis 12 Uhr geöffnet – die Adventskränze und -gestecke sind in großem Vorrat vorhanden, so dass auch die Kurzentschlossenen ihre passende Deko finden. imp/pr