Vorfreude zum Hören und Ansehen

Selbstgemachtes kommt im Advent und zu Weihnachten immer gut an: So auch die kostenlosen Hörspiele für Drei- bis Siebenjährige, die ein Team um den evangelischen Stadtjugendpfarrer Oliver Seel mit Kindern des Evangelischen Kinderchors Feudenheim und deren Chorleiter Florian Wilhelm aufgenommen hat. Am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, wird das letzte Hörspiel der Adventsreihe zum Download freigestaltet. Alle Hörabenteuer sind dann über die Homepage des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks (www.ekjm.de) sowie über Streamingdienste verfügbar. Hingegen noch ein bisschen Geduld braucht es, bis der Krippenfilm „Er schaut Dich an“ der Ministrantinnen und Ministranten der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal online geht. Doch so viel sei schon verraten: Der Streifen ist definitiv überraschend. „Film ab!“ heißt es einen Tag vor Heiligabend am Donnerstag, 23. Dezember. Abrufbar ist das Youtube-Format unter anderem auch auf der Homepage der Kirchengemeinde: kath-ma-sued.de. red

